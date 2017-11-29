A puros tablazos le abren el cráneo a un joven

Un joven resultó lesionado al ser agredido con una tabla por un sujeto, los hechos se suscitaron la noche del lunes en el sector Presidentes.

Al Hospital General Salvador Chavarría, reportaban al C4 Piedras Negras el ingreso de una persona lesionada por golpes.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del hecho.

En el área de urgencias se entrevistaron con Jonathan Uriel Sarabia Colunga de 19 años, el joven manifestó que estaba afuera de su casa sobre la calle Portes Gil, repentinamente un sujeto al cual lo conoce como “El Peje” se le acercó, y con una tabla empezó a golpearlo en varias ocasiones.

No le dio oportunidad de cubrirse o defenderse, ya que todo sucedió demasiado rápido, refirió el afectado.

El médico que lo atendió dijo que presentaba una herida de 7 centímetros aproximadamente y requería de sutura.

Por fortuna se descarta que la lesión fuera considerada grave, pero de todas formas el joven quedaría internado bajo observación médica.

El ofendido indicó que una vez que fuera dado de alta, acudiría a formalizar la denuncia correspondiente en contra del responsable por las lesiones.