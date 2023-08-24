Abandonan a 2 niños a orillas del río Bravo

EAGLE PASS, TX.- Dos niños mexicanos, de 4 y 7 años de edad, fueron dejados a suerte por el ‘pollero’ que los ayudó a cruzar el río Bravo hasta territorio de Eagle Pass, siendo encontrados y puestos a salvo por elementos de la Patrulla Fronteriza (CBP).

Trascendió que entre sus pertenencias cargaban una carta en la que se señalaba una dirección del estado de Alabama, según dio a conocer el vocero del departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivarez, a través de redes sociales.

Los menores procedentes de Chiapas, fueron asegurados y puestos a disposición de autoridades migratorias especializadas en población infantil para determinar su estatus legal, y definir cómo se procederá en este caso.

Cabe mencionar que en las últimas 24 horas, los agentes de seguridad del estado de Texas han asegurado alrededor de 4 menores que fueron abandonados por los traficantes en la frontera.