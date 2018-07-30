Abandonan unidad luego de volcarla

Una unidad de la marca Chevrolet Malibu color blanco modelo 2005 fue localizada volcada a la altura de la colonia Ramón Bravo sobre el Bordo Sur, esto cuando vecinos del lugar dieron el reporte al 911.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos, los que al llegar no localizaron a ninguna persona en la unidad y fueron testigos los que les dijeron que los ocupantes se habían dado a la fuga con destino a la colonia Presidentes y que se habían retirado a pie.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito municipal para tomar conocimiento de los hechos, en el interior se localizaron algunas latas de cerveza por lo que se presume que los ocupantes iban alcoholizados al momento del percance y debido a eso y al exceso de velocidad perdieron el control de la unidad y la volcaron.

También se encontró dentro de la unidad un recibo de pago de la verificación vehicular de la unidad a nombre de Rosalba N. quien es la propietaria de la unidad según el documento y tiene su domicilio en la colonia Presidentes 3, por lo que los elementos policiacos se dirigían así el domicilio para saber si ella era la que conducía la unidad al momento del percance.

La unidad sería traslada al corralón municipal en espera de que su dueño la reclamara y así poder aplicar las multas correspondientes.