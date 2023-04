Abstencionismo; el rival a vencer

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El candidato de la coalición "Rescatemos Coahuila", Angelito Garza, reiteró el compromiso por convencer al electorado de salir a votar este 4 de junio, y expresó su inquietud ante el miedo que se percibe en los ciudadanos para lograr un cambio.

"La sociedad siempre le teme al cambio, pero si me dan su voto de confianza no se arrepentirán, demostraré que no soy un político más de esos que no cumplen sus promesas o que dividen a la gente, tengo 23 años de labor social que me respaldan", señaló el candidato.

Entre las propuestas a destacar en esta cuarta semana, recalca la importancia de seguir dando trabajo a los adultos mayores que se encuentran en plenitud para continuar trabajando, por lo que de llegar al Congreso se legislará para que las empresas abran vacantes para personas de la tercera edad donde se ofrezcan empleos dignos que los hagan sentir incluidos en la sociedad.