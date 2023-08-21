Abusa de menor y lo balean

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un joven de 18 años de edad recibió un disparo con arma de fuego desde un auto en movimiento, y aunque el agresor apuntó a la cabeza, solo le provocó una herida superficial en la nuca, para después darse a la huida.

Los hechos ocurrieron en la colonia Lázaro Cárdenas y a pesar de que hasta el momento no se ha dado con el responsable, trascendió que pudiera tratarse de un ataque por venganza, ya que el herido, Ángel “N”, es señalado por supuesto abuso sexual contra una menor, que es familiar de su agresor aparentemente.

Las primeras líneas de investigación facilitaron la detención de un grupo de mujeres que acompañaban al sujeto que accionó el arma de fuego, quienes solo lo identifican como “El Meño de la Lazaro”, y aseguran desconocer su nombre o donde vive exactamente.

Aunque el joven fue llevado al Hospital General Salvador Chavarría para su valoración médica, su estado de salud es estable debido a que la herida que presenta solo es superficial y no pone en riesgo la vida.

El presunto responsable aún no ha sido detenido por lo que se continúan con su búsqueda, y se está a la espera que el afectado acuda ante la fiscalía a realizar la denuncia correspondiente para continuar con la investigación.