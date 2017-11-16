Acusa a elementos de Fuerza Coahuila de abuso de autoridad

Por abuso de autoridad, un joven acusó a elementos de Fuerza Coahuila, dijo que lo quisieron detener sacándolo de su trabajo, ahora tiene miedo de que algo le pase.

Cristian Eliud Barbosa Chávez, acudió al edificio de la Fiscalía General del Estado, indicó a medios de comunicación que el motivo era por qué policías del estado de la corporación antes mencionada quisieron arrestarlo.

Acudieron hasta la maquiladora donde labora sobre el bulevar República, indicaron que tenían una denuncia en su contra e iban a detenerlo.

Sin embargo compañeros y responsables de la empresa refirieron que sin orden no podían actuar en su contra.

Los elementos lo amenazaron comentándole que no podía quedarse a vivir en dicha maquiladora y que tenía que salir en cualquier momento.

Sus patrones le recomendaron que acudiera a presentar una denuncia, ya que tomaron fotografías a sus compañeros y a los vehículos que estaban estacionados afuera de la empresa.

Ahora teme que algo le llegue a pasar, ya que no debe nada ante la justicia y está dispuesto a que le hagan una investigación, ya que no le indicaron el motivo de la supuesta denuncia en su contra.