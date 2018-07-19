Adolescente roba vehículo y termina chocando contra una barda

El menor robó la unidad en la colonia San Joaquín y en su loca carrera termina impactándose contra una barda de concreto, el joven quedó en calidad de detenido.

Elementos de la Policía Preventiva municipal recibieron el reporte de un robo de vehículo, por lo que se acudió a tomar conocimiento al cruce del libramiento Mendoza Berrueto y Monterrey.

Los oficiales se entrevistaron con David N. de 49 años de edad, quien refirió que le hurtaron una camioneta Chevrolet Blazer color verde modelo 89.

Los uniformados iniciaron la búsqueda y sobre el libramiento Mendoza Berrueto detectaron un mueble con las características referidas en el reporte.

Se le marcó el alto al conductor pero este aceleró más, por lo que las unidades con torreta y sirena iniciaron una persecución.

En el sector Altamira el conductor perdió el control de la dirección impactándose contra la barda de un domicilio.

Ahí fue detenido el conductor quien fue identificado como Angel N. de 14 años de edad, el joven fue remitido a la cárcel para después ser puesto a disposición del Ministerio Público de adolescentes, se espera la denuncia formal del dueño de la camioneta y del domicilio.