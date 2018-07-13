Agencia de Contraloría se encarga de atender denuncias contra policías

Las denuncias presentadas en contra de elementos policíacos son atendidas directamente por la agencia de contraloría de la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía General del Estado cuenta con una unidad especial que trata todas las querellas que se presentan en contra de corporaciones policíacas.

Los policías más denunciados son de las corporaciones Fuerza Coahuila y Agencia de Investigación Criminal.

Sin embargo, la delegación de la zona norte 1 refiere desconocer el procedimiento que se sigue por parte de la agencia de contraloría.

También no se tiene conocimiento si existe un rezago o un atraso considerable en las investigaciones de cada una de las querellas formalizadas.

Una vez presentada una denuncia se abre una carpeta de investigación, se buscan medios de prueba, se toman testimonios y se continúa con las indagaciones.

Ya corresponde a la Dirección General de Contraloría el aplicar sanciones en caso de que algunos elementos denunciados resulten responsables de delitos como abuso de autoridad, robo, lesiones, amenazas, entre otros.

De igual manera se puede abrir un proceso judicial en contra de los policías en caso de que se compruebe su plena responsabilidad y participación en el delito.