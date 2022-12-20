Alertan bajas temperaturas

MORELOS, COAH. - Personal de Protección Civil y Bomberos realizó un llamado a la población para alertar sobre las bajas temperaturas que se presentarán a partir de este jueves 22 de diciembre, por lo que se comenzó la habilitación de refugios temporales con la coordinación del Rancho 2 Countries.

“A partir de este jueves se presentarán temperaturas muy bajas en la región, por lo que pedimos el estar al pendiente, a partir de este momento estamos habilitando refugios temporales para personas que lo necesiten, de conocer a alguien que necesite de este refugio, pueden darle a conocer la existencia de estos o en caso de que no puedan trasladarse, una unidad del departamento se asegurará de trasladarlos”, declaró Raúl Garza Tron, titular del departamento.

También recomendó a la población el prepararse con anticongelante para sus vehículos, ya que estas temperaturas se registran a menos 7 grados Fahrenheit, y comenzarán a presentarse a partir de este jueves.

“Sabemos que es un gasto importante para la población, pero cabe destacar que es mejor que en la reparación del motor del automóvil; para las personas que mantienen el calor de sus hogares con chimeneas o calentadores de leña, les recomendamos el prepararse con tiempo”, finalizó.