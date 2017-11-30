Amantes de lo ajeno cometen robo a interior de vivienda

Roban de nueva cuenta en el sector Valle de las Flores, los ladrones se llevaron objetos de valor, así como documentos personales, mismos que podrían ser utilizados para extorsionar.

Sobre la calle Carrascas reportaban un robo a casa habitación, elementos policiacos se trasladaron a la colonia antes mencionada para tomar conocimiento.

En el lugar se entrevistaron con Alejandra Alanís Sánchez de 28 años, dijo que llegó a su casa y al ingresar observó todo desordenado.

Efectuó una revisión detectando que le habían robado, por lo que de inmediato reportó el hecho al sistema de emergencias 911.

Los amantes de lo ajeno se llevaron una tableta electrónica de 10 pulgadas, un teléfono celular, joyería de oro diversa, tarjetas de crédito, pasaportes mexicanos y visas láser de toda la familia.

La dueña no sospecha de nadie, por lo que quedó en formalizar la denuncia correspondiente en contra de quien resulte responsable.

Desafortunadamente los robos siguen cometiéndose en este sector Valle de las Flores, los vecinos solicitan más presencia por parte de las autoridades policiacas.

No hay día que los ladrones ronden las viviendas para aprovechar cuando no hay personas en el interior.