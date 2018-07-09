Amantes de lo ajeno continúan robando al interior de domicilios

Los ladrones se las ingenian para poder entrar a las viviendas, en esta ocasión el dueño se encontraba dormido al interior cuando ingresaron a hurtar.

Elementos policiacos recibieron el reporte de un robo a casa habitación, por lo que acudieron a tomar conocimiento.

Los policías municipales e investigadores llegaron a la vivienda situada sobre la calle Adelitas en el sector División del Norte.

En el lugar se entrevistaron con Diego N. de 23 años de edad, quien dijo ser el propietario de la vivienda donde hurtaron.

Comentó que alrededor de las 5 o 6 de la mañana escuchó ruidos y al revisar observó que en el exterior estaba un vecino.

Después ya no lo ubicó percatándose que se habían metido a robar a su domicilio, se llevaron un teléfono celular y una botella de licor.

El ofendido sospecha del vecino ya que sabe que tiene antecedentes de cometer robos al interior de domicilios.

Los elementos policiacos realizaron la búsqueda en los alrededores no siendo posible dar con el paradero del presunto responsable, se exhortó a la persona afectada a que acudiera a formalizar la denuncia respectiva en contra de quien resulte responsable.