Amantes de lo ajeno roban 14 mil pesos en carnicería

Los ladrones ingresaron al negocio y hurtaron el efectivo que se encontraba en la oficina, sin embargo, al realizar una revisión por parte de policías no había puertas ni ventanas forzadas.

Elementos policiacos tomaron conocimiento de un robo cometido en la carnicería “Luis” ubicada en el cruce de las calles Champaca y Tulúm en el sector Valle del Norte.

En el lugar se entrevistaron con la dueña quien indicó que una empleada le llamó por teléfono refiriendo que se habían robado el dinero de la venta del día anterior.

Son 14 mil pesos en efectivo que estaban distribuidos en varias bolsas y que se encontraban en la oficina de dicha negociación.

Se realizó una revisión en el lugar y no había indicios de ventanas o puertas forzadas, por lo que se desconoce cómo entraron los amantes de lo ajeno.

Así mismo las cámaras de vigilancia instaladas en el negocio no estaban funcionando, se espera la denuncia formal para realizar las labores de investigación.

No es la primera vez que roban o asaltan dicha carnicería, por lo que se presume se trate de personas que conocen bien el movimiento del lugar.