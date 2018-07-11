Amantes de lo ajeno roban acumuladores en estacionamiento de maquiladora

Los ladrones aprovecharon que los dueños de los carros estaban laborando para hurtar las baterías, no se sospecha de nadie.

Alrededor de las 02:30 horas, se reportó un robo de auto partes en el estacionamiento de la planta 1 de Fujikura.

Elementos policiacos se trasladaron a tomar conocimiento al parque industrial Amistad situado sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño.

En el lugar se entrevistaron con Esmeralda N. de 40 años y Rubén N. de 18 años de edad, respectivamente, ambos refirieron ser empleados de la maquiladora.

Se encontraban laborando en el turno de segunda y al concluir sus labores se disponían a retirarse, sin embargo, sus unidades no encendieron.

Al revisarlas resultó que les habían robado los acumuladores, los vehículos son un Dodge Neon color verde modelo 2000 y un Dodge Neon color rojo modelo 2000.

Debido a que en el área de estacionamiento existe muy poca visibilidad durante la noche, nadie observó el momento en que los ladrones estaban cometiendo el robo.

No se sospecha de nadie por parte de los afectados, por lo que quedaron de acudir a formalizar la denuncia, la policía efectuó un recorrido no localizando a los ladrones.