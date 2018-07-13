Amantes de lo ajeno roban motocicleta mientras dueño estaba dormido

Ladrones aprovecharon que una persona se encontraba dormida en el interior de su casa para robarle una motocicleta, el hurto se cometió en el sector Acoros.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de un reporte de robo cometido en el exterior de una vivienda.

Los policías se trasladaron al bulevar Las Flores en donde se entrevistaron con Edilberto N. de 18 años, dijo que estaba arreglándose para irse a trabajar.

Al salir ya no se encontraba su motocicleta misma que dejó estacionada en la parte frontal de la propiedad.

Se trata de una Honda 110 color gris modelo 2015, cuenta con la llave por lo que presume se la llevaron puchando o la subieron a una pick up.

No sospecha de nadie, se formalizará la denuncia correspondiente para que la policía logre esclarecer el robo.

La Agencia de Investigación Criminal buscará revisar cámaras urbanas, en negocios y domicilios a fin de obtener información sobre el o los presuntos responsables de robar la motocicleta.

Desafortunadamente ningún vecino observó nada, ya que el hurto se registró durante horas de la madrugada, por lo que los ladrones aprovecharon el momento.