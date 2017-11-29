Andaba haciendo bronca bien drogado

Completamente intoxicado un joven se involucró en una riña campal suscitada en la colonia Doña Pura, por lo que terminó llevando la peor parte al resultar lesionado.

Al sistema de emergencias 911 se reportó una riña sobre la calle Pilar de Zaragoza, por lo que elementos de la Policía Preventiva Municipal se movilizaron.

Los uniformados al arribar detectaron a varias personas del sexo masculino agrediéndose a golpes en medio de la calle.

Al notar la presencia de las patrullas se dieron a la fuga en diferentes direcciones, no siendo posible detener a los rijosos.

Tirado en vía pública fue encontrado Eduardo Fabela Medina de 20 años, quien presentaba lesiones en cabeza y rostro.

Paramédicos lo atendieron para luego ser trasladado a un hospital de la localidad para que recibiera atención médica.

Además se indicó que la persona se encontraba completamente intoxicada por alguna droga, por lo que no fue posible obtener información sobre los responsables de provocarle las lesiones.

Los oficiales de la Policía Preventiva Municipal realizaron un recorrido por los alrededores de la colonia, no siendo posible la detención del resto de los participantes en dicha riña campal.