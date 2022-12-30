Aplican más de 30 mil dosis a menores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Por primera vez en la región, se logró vacunar a los menores de 5 a 11 años con las dosis de anti COVID transfronteriza, siendo Piedras Negras la primera ciudad en el país en lograr este objetivo.

“Este año tuvimos esa importante autorización de empezar la vacunación en adolescentes y posteriormente en niños de 5 a 11 años, en nuestra región, alrededor de abril o mayo pudimos vacunar al menos con una dosis a una gran cantidad de menores”, señaló Iván Alejandro Moscoso González.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, mencionó que alrededor de 30 mil menores se pudieron vacunar, entre los cuales destacan de municipios como Allende, Nava, Morelos, Acuña y municipios del centro y sur del estado.

Así mismo, destacó que gracias a que la mayor parte de la población se encontraba vacunada se pudieron recuperar los espacios hospitalarios, ya que durante la pandemia el Hospital General Salvador Chavarría se tuvo que reconvertir para agregar un área Covid.

“Esto implicaba una operatividad complicada, desde el punto de vista técnico para el flujo de pacientes, pero también desde el punto de vista operativo para el personal de salud y dividir en dos el hospital fue un gran reto”, puntualizó.