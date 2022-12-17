Aplican mil 220 dosis anticovid

Acuña, Coah.- Con el cierre del último día de vacunación contra el COVID-19, en la jornada exclusiva para niños rezagados de 5 a 11 años, se mantuvieron las largas filas durante toda la jornada, aplicando mil 220 vacunas en total, señaló la Servidora de la Nación, Ana Lilia.

“Estuvimos durante tres días y la verdad es que se superaron las expectativas en donde los niños que acudieron fueron más de los que teníamos pensados para que aprovecharan la jornada”, mencionó.

Se tenían contempladas 800 dosis para los tres días, sin embargó se superó la expectativa ya que se tuvieron que solicitar más dosis para lograr completar el número de niños que esperaba su dosis Pfizer.

Sería la última vacunación del año, ya que no cuentan con dosis y por las dos semanas de temporada vacacional, por lo que se estaría solicitando una vacunación más para inicio del próximo año.