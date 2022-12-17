Arranca el programa “Bienvenido Paisano”

Nava, Coah.- Como cada año en temporada vacacional, la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo junto con las corporaciones de los tres niveles de gobierno, pusieron en marcha el programa “Bienvenido Paisano”, ubicados en la colonia El Encino del municipio de Nava.

“Exhortamos a los visitantes del país vecino a respetar los límites de velocidad, señalamientos y atender las indicaciones para tener unas vacaciones en paz; cada año en estas temporadas recibimos por estas carreteras a cientos de paisanos de los diferentes estados del país vecino, por ello la importancia de instalar un módulo de atención y seguridad para ellos”, declaró la alcaldesa.

1 / 2 Se constituye por corporaciones de los 3 niveles de gobierno. 2 / 2 Los elementos están capacitados para cualquier situación que presenten. ❮❯

Indicó que este módulo contara con elementos de PC y Bomberos, seguridad municipal, estatal y de la guardia nacional, para atender cualquier necesidad que tengan los conductores que transiten por la zona, buscando la seguridad de todos.

“Tenemos personal capacitado y dispuesto a brindar ayuda en caso de que lo necesiten, queremos que su estancia aquí o por su camino, sea placentera y llena de seguridad, somos uno de los estados más seguros y Nava siempre se ha destacado por brindar su apoyo”, agregó.