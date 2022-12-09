Arrancan las clases de salsa y bachata

ALLENDE, COAH. - Como parte del programa de intercambio cultural del municipio de Allende, se realizó una clase de baile de salsa y bachata, a manos del grupo colombiano Show Dance, para poco más de 100 ciudadanos de la localidad.

“Este grupo de jóvenes vinieron de intercambio desde Medellín Colombia; se ganaron una beca para pagar sus gastos de viaje, aquí en coordinación con el departamento de cultura y el grupo de danza bailando por México, cubrimos sus gastos de hospedaje y comida, para que así nos compartan un poco de sus bailes y para que ellos se lleven algo de México también”, declaró Adriana Saldívar Martínez, titular del departamento de Cultura.

Indicó que el grupo realizó un recorrido por diferentes planteles educativos como la secundaria Antonio Manchado, la telesecundaria del ejido Tembladora y el Cobac de Río Bravo para realizar una demostración de baile a los jóvenes e invitarlo a estas clases de baile gratuitas.

“También realizarán una clase en el municipio de Nava y una demostración de salsa y bachata, y para cerrar la semana y su estancia, tendremos a este grupo presentando un baile al final del desfile navideño de Allende, el cual cuenta con una temática mexicana”, puntualizó.