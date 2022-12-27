Arrancó vacunación anticovid con Abdala

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Este lunes 26 de diciembre arrancó la vacunación anti covid para personas mayores de 18 años con dosis pendientes, se aplicará la vacuna Abdala de origen cubano.

Como parte de la brigada Correcaminos de vacunación anti Covid a menores de 5 a 11 años, se aplicaron un total de 60 primeras y segundas dosis a los niños que tenían su esquema de vacunación incompleto.

El módulo permaneció en el Centro de Salud Mundo Nuevo del 19 al 23 de diciembre, mismo en el que se aplicó la dosis de Pfizer Pediátrico, trascendió que debido a que quedaron menores pendientes de vacuna se abrirá también el próximo lunes.

El lunes 19 de diciembre fueron 10 vacunas aplicadas, 3 de primeras dosis a un niño y dos niñas; 7 de segundas dosis, a 2 niños y 5 niñas.

El martes 20 de diciembre 10 vacunas, 5 de primeras dosis a 2 niños y 3 niñas; 5 de segundas dosis de las cuales 4 fueron a niños y 1 niña.

El miércoles 21 de diciembre 20 vacunas; 7 de primeras dosis, 3 niños y 4 niñas; 13 de segunda dosis, 9 niños y 4 niñas.

El jueves 22 de diciembre 20 vacunas; 10 de primeras dosis, cinco niñas y cinco niños, mientras que fueron 10 de segundas dosis, también cinco niños y cinco niñas.