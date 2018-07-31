Arresta a militar implicado en el asesinato de Fernando Purón

Bosco Hernández teniente de caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), fue arrestado al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por estar implicado en el homicidio de Fernando Purón.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal zona norte 1, cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja.

El mandamiento judicial fue girado por un juez penal en base a medios de prueba presentados en la carpeta de investigación por el asesinato del entonces candidato a la diputación federal por el Distrito 01 Fernando Purón.

El también ex alcalde de Piedras Negras se encontraba en el exterior de las instalaciones de la Facultad de Administración y Contaduría UAC, cuando un sujeto se le acercó por la espalda y le disparó en la cabeza.

Las indagaciones iniciaron de inmediato por parte de la Fiscalía General del Estado, se recabaron videos y testimonios de las personas que estaban presentes al momento de los hechos.

El militar en activo arribó a Piedras Negras el pasado viernes de acuerdo a información extraoficial para comparecer en dicho caso, fue cuando se llevó a cabo su arresto.