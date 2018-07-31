Arrestan a depravado sujeto por intentar abusar de una mujer

Carlos Antonio N. alias “El Jarocho” de 37 años de edad fue arrestado después de intentar abusar sexualmente de una mujer en hechos registrados en el sector Acoros, el responsable ya se encuentra bajo investigación.

Elementos de la Policía Preventiva municipal se movilizaron al reportarse que una mujer había sido atacada por un individuo.

De inmediato se atendió el reporte que se recibió al sistema de emergencias 911, los uniformados se trasladaron a las calles Acirón y Acacia.

En el lugar los policías se entrevistaron con una dama, la cual refirió que ha estado durmiendo en el techo del domicilio debido a que no cuenta con clima.

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Repentinamente un sujeto se subió y empezó a hacerle tocamientos para después intentar abusar de ella.

Al despertar lo observó y forcejeó con el individuo, quien utilizando la fuerza la quería someter para ultrajarla.

El responsable quiso darse a la fuga pero fue detenido por elementos policiacos, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Ya se está integrando una carpeta de investigación a fin de resolver la situación legal del imputado, además de verificar si cuenta con antecedentes de cometer delitos similares.