Arrestan a otro homicida

Un segundo homicida fue detenido por elementos policiacos; mediante investigaciones se logró determinar que tuvo participación en el doble asesinato de la colonia Mundo Nuevo.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos delegado de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que se logró el arresto de un segundo homicida.

Se trata de Arturo Bautista Martínez alias “El Flaco”, esta persona está relacionada de forma directa con el asesinato de dos personas dentro de un domicilio ubicado sobre la calle General Cepeda en el sector Mundo Nuevo.

De acuerdo a investigaciones realizadas y al testimonio de un testigo que observó a los homicidas cuando se quitaron las capuchas, se logró identificar al segundo homicida.

Se solicitó un mandamiento judicial mismo que fue concedido, por lo que se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja.

El inculpado ya fue presentado ante el juez de control, por lo que se solicitó audiencia inicial para buscar una vinculación a proceso.

Las investigaciones siguen realizándose por parte del Ministerio Público, se tiene información de que participaron dos personas más.

La Agencia de Investigación Criminal está realizando indagaciones a fin de dar con el paradero de los otros inculpados.