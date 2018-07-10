Arrestan a tres sujetos por no pagar cuenta en restaurante

Tres personas del sexo masculino fueron detenidas luego de negarse a pagar lo que consumieron en una pescadería ubicada en la zona Centro.

Elementos de la Policía Preventiva municipal atendieron un reporte de un problema que se estaba suscitando en un restaurante.

Los oficiales acudieron a la pescadería situada sobre la calle Zaragoza entre Matamoros y Terán en el primer cuadro de la ciudad.

Empleados de la negociación manifestaron que tres personas se negaban a pagar lo que habían estado consumiendo.

Se procedió a sostener un diálogo por parte de los uniformados, sin embargo, los civiles seguían en la postura de no pagar.

Se ordenó el arresto por parte de la superioridad, las personas detenidas fueron identificadas como Jake N. de 24 años, Richard N. de 24 años y Carlos Alberto N. de 23 años.

Al parecer los jóvenes son residentes de la unión americana y se les hizo fácil negarse a pagar lo que cometieron en la pescadería ya mencionada.

Se elaboró el informe policial homologado, los detenidos serían puestos a disposición del Ministerio Público, se abriría carpeta de investigación por el delito de equiparado al fraude.