Arroja Bravo otro cadáver

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Este lunes se recuperó un cuerpo sin vida de las aguas del río Bravo a la altura del puente del Ferrocarril, y todo apunta a que se trata de un migrante colombiano.

Fueron elementos del Grupo BETA, quienes realizaron las maniobras de rescate, y aunque hasta el momento no han brindado los generales del hoy occiso, trascendió que entre sus pertenecías cargaba documentos de Colombia.

En un principio el cuerpo fue hallado por elementos de la Patrulla Fronteriza (CBP), posteriormente dieron aviso a las autoridades de este lado de la frontera, debido a que se encontraba dentro de los límites del territorio mexicano.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser llevado a la SEMEFO de la localidad, practicarle la necropsia de ley y determinar las verdaderas causas de la muerte.

Cabe mencionar que apenas el fin pasado, las autoridades norteamericanas informaron sobre la muerte de un menor de tan solo 7 años de edad, que se ahogó cuando intentaba cruzar el río Bravo, acompañado de sus familiares.