Asalto a mano armada sobre la avenida Carranza

La Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento de un asalto a transeúnte ocurrido entre la avenida Carranza y la calle Rodrigo Andalón, a un costado de una plaza comercial ubicada sobre dicha avenida.

Elementos policiacos se entrevistaron con el afectado de nombre Luis Ibarra Zamora de 29 años de edad, quien dijo tener su domicilio en la calle Venustiano Carranza en la colonia Hidalgo, el cual comento que él había asistido a realizar un pago a una tienda de conocida marca de telefonía celular ubicada en una plaza comercial que se encuentra sobre la avenida Carranza, y que posterior a realizar el pago se dirigió a su vehículo que lo tenía estacionado sobre la calle Rodrigo Andalón, y al acercarse a su unidad lo abordaron dos sujetos los cuales se encontraban con el rostro cubierto y armados de un picahielos y le exigieron que les entregara el dinero que traía para posteriormente huir del lugar con rumbo a la Plaza de las Culturas.

El hombre comentó que le habían logrado arrebatar la cantidad de 5,500 pesos que portaba para realizar varios pagos, los elementos policiacos dieron un recorrido por el área para tratar de dar con los responsables del asalto sin tener éxito, por lo que estarían en espera que el afectado interpusiera la demanda correspondiente para poder abrir la carpeta de investigación correspondiente.