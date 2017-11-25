Asegura le clonaron visa láser

Manuel Márquez Galván denunció públicamente que alguien le clonó o falsificó su visa láser, ahora tiene problemas legales por esa situación, sospecha de su antiguo trabajo.

Al edificio de la Fiscalía General del Estado se presentó este ciudadano para pedir asesoría legal sobre qué hacer al respecto con este problema.

Indicó que estuvo laborando para una compañía transportista establecida en Piedras Negras, hacía viajes de forma constante a la unión americana.

Le pidieron que efectuara un viaje de Laredo Texas a Del Río y posteriormente a otra ciudad, sin embargo el movimiento que realizaría no era legal, por lo que se negó.

Lo despidieron y después se dispuso a acudir a la unión americana a una entrevista de trabajo que había acordado.

Sin embargo al mostrar la visa en el puente internacional lo pasaron a una oficina, de inmediato lo esposaron y lo llevaron a otra área.

Empezaron a hacerle preguntas como si fuera un criminal, en eso un policía le dijo que en las 14 millas en el lugar conocido como “Check Point” habían detenido a un hombre con la misma visa, por lo que ahora pide una investigación.