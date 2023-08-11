Aseguran mariguana oculta en paquetería

Piedras Negras, Coah.- De nueva cuenta en lo que va del mes, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron detectar el tráfico de drogas a la altura del kilómetro 53 en el municipio de Allende, el contenido ilícito venía oculto en un camión de paquetería.

Trascendió que en el filtro de la antigua garita, los uniformados pasaron a revisión minuciosa al camión de la empresa de paquetería Estafeta que venía de Monterrey, detectando un paquete encintado de un kilo, que contenía hierba con las características de la mariguana.

Cabe destacar que el destino de la unidad de paquetería era la frontera de Ciudad Acuña, pero al ser descubiertos, el chofer, la droga y el camión quedaron a disposición del ministerio público federal de la Fiscalía General de la República.