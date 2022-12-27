Atiende Bomberos incendio en pastizal

MORELOS, COAH. - Elementos de Protección Civil y Bomberos de Morelos, atendieron un incendio a la altura del puente que conecta a los municipios de Allende y Morelos, donde un pastizal empezó a arder en el bordo de la defensa.

El titular del departamento, José Raúl Garza Tron, indicó que el siniestro se originó cerca de la 1 con 39 minutos de la tarde del pasado lunes, y fue sofocado por medio de dos unidades y dos máquinas apagadoras.

“Realizamos las maniobras correspondientes para controlar el fuego del cual desconocemos que lo haya originado, agradecemos también el apoyo de la unidad de ataque rápido del Cuerpo de Bomberos del municipio, gracias a ellos se controló sin escalar más este siniestro”, agregó el titular.

Garza Tron le recomendó a la ciudadanía el tener cuidado a la hora de lanzar colillas de cigarros en los pastizales, o el iniciar fogatas al aire libre sin apagarlo como es debido, ya que estas dos razones son las causantes de la mayoría de incendios en estos lugares.