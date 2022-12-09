Atiende Obras Públicas los reportes de bacheo

NAVA, COAH. - Cuadrillas del departamento de Obras Públicas avanzaron con el programa permanente de recarpeteo en distintas zonas de la localidad, entregando vialidades de calidad a los ciudadanos de Nava.

“Avanzamos con las acciones de bacheo en la calle Javier Mina de la colonia 2 de Agosto, zona que se vio afectada por las recientes lluvias y que se atendió a la brevedad, estamos conscientes que aún hay zonas por las cuales trabajar, pero seguimos procurando las zonas más afectadas y brindando atención inmediata a todos los reportes realizados”, declaró el titular Jonathan González Figueroa.

Indicó que hasta el momento han abarcado una gran cantidad de sectores en la cabecera municipal, como también en la Delegación Carranza, y que ahora ya se encuentran programando que calles atender el próximo año.

“Cabe recalcar que por las lluvias el trabajo de reparación ha sido lento, tenemos que esperar a que se seque el pavimento, por eso pedimos paciencia a la ciudadanía, queremos realizar un buen trabajo y por ello esperamos las condiciones adecuadas para realizarlo”, puntualizó.