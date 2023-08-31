Atrapan policías a 'pollero'

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con 'las manos en la masa' elementos de la Patrulla Fronteriza, Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública de Texas realizaron la persecución a pie de un 'pollero' que fue sorprendido cruzando ilegales.

La tarde de este miércoles fueron asegurados un grupo de aproximadamente 50 personas que lograron cruzar las aguas del río Bravo; el grupo estaba conformado de hombres, mujeres, niños y bebés.

Mediante unas cuerdas amarradas en el alambre de púas que se encuentra en el lado estadounidense, los migrantes se ayudaron a caminar con facilidad sobre el río, logrando cruzar con éxito.

Por su parte, el sujeto, quien se presume es el traficante, fue perseguido por los mismos elementos hasta casi territorio mexicano, fue detenido por militares y elementos policiacos al llegar a territorio mexicano.