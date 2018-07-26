Atropella a menor y se da a la fuga

Un menor de 12 años de edad resultó lesionado luego de ser embestido por una automovilista que después de lanzarlo contra el suelo se dio a la fuga del lugar, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mar Adriático y Mar Muerto en Villas del Carmen.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana para atender al menor que presentaba algunos golpes y raspones en distintas partes de su cuerpo, producto de haber golpeado contra el pavimento después de que lo embistiera el automóvil, el menor fue atendido en el lugar sin ser necesario su traslado a un hospital.

El menor de nombre Edgar N comentó a los oficiales de Tránsito municipal que él circulaba a bordo de su bicicleta sobre la calle Mar Adriático cuando repentinamente un automóvil que viajaba sobre Mar Muerto intentó ingresar a la calle donde él iba y lo impactó para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido, el menor y los testigos no pudieron identificar la unidad responsable por lo que a los oficiales se les dificultaba localizarla.