Aumentan ventas Mercado Zaragoza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Héctor Portillo, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Zaragoza informó que el turismo ha contribuido al incremento de las ventas, ya que visitan el mercado llevando recuerdos a sus parientes.

Gracias a las gestiones por parte del Gobierno Estatal se ha dado promoción al turismo y así como las inversiones en infraestructura y seguridad, lo que beneficia este primer cuadro de la ciudad.

Señaló que en cuanto al proyecto turístico que conectará al mercado Zaragoza con la Gran Plaza, que se tiene sobre la mesa un estimada una inversión de 180 millones de pesos en infraestructura, mismo que está incluido en la agenda de los primeros cien días del 2023.

Los locatarios están expectantes con este innovador construcción y esperan aún más la llegada de turistas no solo del vecino país, sino que de la misma región y localidad acudan y vean atractivo este histórico mercado del pueblo.