Aún sin resolver 70% de asaltos

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que tiene un registro de 38 robos con violencia a negocios de los cuales el 54% está judicializado, sin embargo, la estadística real marca que son 46 los asaltos cometidos en el presente año y el 70% permanece sin ser esclarecido.

En un lapso de 10 meses varias personas han cometido robos con violencia en negocios establecidos en diferentes sectores de Piedras Negras.

Los responsables amenazaron a los empleados para despojarlos de dinero en efectivo y mercancía diversa, afortunadamente en ninguno de los casos hubo lesionados.

Los asaltos han sido denunciados por parte de los encargados, responsables e incluso dueños de dichos negocios.

Los negocios que más se han visto afectados son tiendas de conveniencia y farmacias, además de tiendas de abarrotes.

Las carpetas de investigación se integran por parte del Ministerio Público con el objetivo de recabar medios de prueba y testimonios para esclarecer dichos asaltos.

Sin embargo, son 46 los asaltos que se han registrado en lo que va del presente año, por lo que se tiene establecido que un 70% no ha sido esclarecido, solamente es un porcentaje menor de robos con violencia esclarecidos.

La autoridad estatal indica que los casos siguen bajo investigación y que se están recabando medios de prueba, al igual que revisando videos de cámaras de vigilancia para recabar más información que permita dar con el paradero de los responsables.