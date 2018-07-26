Automóvil embiste a motociclista

Se reportaba al número de emergencia 911 que en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y calle Daniel Farías se encontraba una persona lesionada.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos para atender al lesionado, el cual solo presentaba algunos golpes leves y raspones, por lo que solo fue atendido en el lugar sin ser necesario su traslado a un hospital.

Tránsito municipal tomó conocimiento del percance vial, el cual se suscitó cuando el conductor de un automóvil que circulaba sobre la calle Daniel Farías no respetó el alto e impactó a un motociclista, lanzándolo contra el suelo.

Como responsable del accidente quedaba Héctor Mario Ortegón Ramírez, el cual circulaba en un automóvil marca Dodge Avenger.

El afectado responde al nombre de Juan Luis Ortiz Mata.

El caso sería consignado ante el Ministerio Público ya que los involucrados tratarían de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.