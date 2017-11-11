Azota motociclista en plena avenida

Con lesiones por fortuna no graves, resultó un motociclista después de caer de forma aparatosa tras impactarse contra una camioneta la cual se le atravesó.

En la clínica 11 del IMSS reportaban el ingreso de una persona lesionada, elementos policiacos acudieron al nosocomio.

En el área de urgencias se encontraba recibiendo atención médica José Anselmo Coronado Alcosa de 43 años.

Al ser cuestionado por los elementos, dijo que circulaba sobre avenida Industrial a bordo de su motocicleta.

Al arribar al cruce con avenida Lázaro Cárdenas se le atravesó una camioneta impactándose en la misma y cayendo al suelo.

La unidad que ocasionó el percance se retiró del lugar, el motociclista fue trasladado al hospital para que recibiera atención médica.

Dijo no recordar datos característicos de la unidad, ya que todo pasó muy rápido, al momento del impacto cayó al suelo.

El médico que lo atendió en el área de urgencias refirió que presentaba una luxación en el hombro izquierdo y que su estado de salud era estable.