Bajo investigación accidente donde ciclista resultó lesionado

La Fiscalía General del Estado realiza investigaciones sobre el accidente vial donde una persona resultó lesionada, tomarán declaraciones a testigos, el conductor será citado forzosamente a comparecer y además fue exhibido el mal trabajo por parte de un elemento de la Policía Preventiva municipal.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos delegado en la zona norte 1, refirió que el caso no había sido puesto a disposición por parte de la Policía Preventiva municipal.

Fue en el cruce de Dr. Mier y Anáhuac en el sector Mundo Nuevo donde se suscitó el percance vial.

César Gerardo Hernández resultó lesionado después de ser embestido por un vehículo que circulaba a velocidad inmoderada sobre la avenida 16 de Septiembre.

Sin embargo, el percance no fue consignado ante el Ministerio Público hasta días después, de acuerdo al protocolo que se debe de seguir, el conductor tuvo que haber sido detenido para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Se tomarán declaraciones de varios testigos que observaron el accidente en el crucero antes mencionado, así mismo el conductor será citado forzosamente a comparecer ya que no se ha presentado, la familia exige se haga justicia.