Bajo investigación caso de tortura contra un ex comandante estatal

El grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal se encuentra en el ojo del huracán tras ser denunciado por tortura, lesiones y detención ilegal en agravio de un ex comandante de la Policía Estatal Operativa.

Ariana García abogada del afectado Eduardo Hernández Amaya, manifestó que se sostuvo una audiencia de control de detención en relación a los hechos suscitados en días pasados.

El ex comandante de la Policía Estatal Operativa viajaba a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por tres camionetas.

Hombres armados lo arrestaron para posteriormente agredirlo a golpes, le quitaron todas sus pertenencias y lo pusieron a disposición del Ministerio Público por el delito de posesión simple de narcóticos.

Cuando iba a ser certificado por el médico legista de la Fiscalía General del Estado, fue golpeado de nueva cuenta por los policías.

Presenta un esguince cervical y traumatismo craneoencefálico leve, ya que además de los golpes le dieron un cachazo en la cabeza en el costado derecho.

La denuncia fue formalizada en área de responsabilidades en contra de quien resulte responsable, se habla de que fueron elementos del grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal.