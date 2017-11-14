Bajo investigación sujeto que robó camioneta

El responsable de robar una camioneta con lujo de violencia, está siendo investigado por parte del Ministerio Público.

Sergio Delgado de Luna, coordinador de la Unidad de Atención a Detenidos, argumentó que René Alberto Mancilla Flores se encuentra en calidad de detenido.

Este sujeto robó una camioneta Toyota Sienna color blanca, en el sector Nísperos la tarde del domingo.

Fue sobre la calle Tepic donde abordó al dueño de la unidad quien estaba por retirarse de su domicilio.

Repentinamente el sujeto lo amenazó e intimidó con un cuchillo para luego robarle la unidad, dejándolo solo afuera de su casa.

La camioneta fue ubicada por elementos de la Policía Preventiva Municipal en la colonia Nueva Americana.

En el lugar fue arrestado el presunto responsable, por lo que actualmente se encuentra a disposición del Ministerio Público.

La carpeta de investigación se integra por el delito de robo de vehículo con intimidación en las personas.

Se realizan indagaciones y se reúnen medios de prueba para demostrar la plena culpabilidad del detenido, cabe mencionar que está plenamente identificado, debido a que no llevaba el rostro cubierto.