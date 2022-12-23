Balean guardias a joven de 20 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El joven Jesús Fidencio de 20 años, mejor conocido como ‘El Rooney’ de la colonia Periodistas salió a conseguir leña para mitigar el impacto de la intensa helada que se pronostica, pero tras un altercado con el grupo ‘Caninos’ de Ferromex, recibió un balazo en la pierna izquierda.

Trascendió que al circular por la calle Chinameca del mencionado sector, ‘el Rooney’ se encontraba cortando leña muy cerca de las vías del tren, por lo que los ‘vigilantes’ del tren lo abordaron e iniciaron un altercado, cuando uno de los guardias sacó su arma y le disparó.

Los paramédicos de la Central de Bomberos prestaron los primeros auxilios, para después trasladarlo al Hospital General Salvador Chavarría, debido a que la lesión que presentaba fue reportada como grave en un inicio, pero tras la intervención fue declarado como estable y en recuperación.

La Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal se hicieron cargo de los hechos, por lo que se espera den un informe oficial de lo sucedido, así como deslindar responsabilidades, ya que hasta el momento no fueron presentados detenidos.