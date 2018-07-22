Batalla campal en el lienzo charro

La madrugada del domingo se suscitaba una riña a las afueras del lienzo charro ubicado en la colonia Vista Hermosa exactamente atrás de las oficinas de Seguridad Pública Municipal.

La riña fue protagonizada por un grupo de sujetos los cuales sin importarles que en el lugar hubiera elementos Policíacos.

Se requirió la presencia de más elementos ya que el número de rijosos rebasaba al de los elementos de seguridad, en el lugar se logró detener alrededor de 15 personas los cuales fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Preventiva Municipal para ponerlos a disposición el Ministerio Público para que determinara su situación legal y ver si algunos de los lesionados presentaba alguna denuncia por lesiones.

Algunos de los detenidos se encontraban bajo el influjo de bebidas alcohólicas en inclusive algunos salieron del lugar con botes de cerveza en la mano.