Beneficia cacería a ganaderos

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Los ganaderos de la región ven con buenos ojos el arranque de la temporada de cacería de venado cola blanca, ya que aumenta la posibilidad de recibir a cazadores en sus ranchos, impulsando la economía de la zona, aseguró Homero Amezcua Villarreal.

El presidente de la Asociación de Ganaderos explicó que se genera la entrega de cintillos a los ganaderos, tras los estudios regionales, que son vendidos a los cazadores como parte de los requisitos para las actividades cinegéticas.

“La verdad es que no todos los ganaderos tienen las posibilidades por el tamaño de sus ranchos, pero quienes reciben a los cazadores lo ven como un ingreso extra, ante el mal momento que se vivió en el año”, mencionó.

Agregó que hay quienes ofrecen un servicio completo al brindar hospedaje y de igual manera otras cuestiones para lograr una buena experiencia, y de la misma manera elevar el costo y obtener una buena derrama económica.