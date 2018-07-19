Bomberos continúan atendiendo reportes de incendios en predios baldíos

A diario elementos del departamento de Bomberos atienden reportes de incendios que se suscitan principalmente en predios baldíos, la mayoría son provocados intencionalmente.

La estadística revela que los incendios en terrenos abandonados o cercados van en incremento en las últimas semanas.

Los reportes se reciben al sistema de emergencias 911 o directamente a la base del departamento de Bomberos.

Se cuenta con unidades de ataque rápido para incendios de menor magnitud y que pueden ser controlados rápidamente.

Además hay máquinas extinguidoras las cuales intervienen cuando los siniestros son más grandes y requieren de mucha agua.

Está también el camión cisterna el cual abastece de agua a todas las unidades para que no se muevan del lugar en caso de que el incendio esté fuera de control.

El trabajo que realizan los elementos requiere de mucho esfuerzo y capacitación, por lo que constantemente están tomando cursos sobre incendios en las instalaciones.

Al momento en que se recibe un reporte de emergencia los elementos se equipan y salen a atender los llamados, la mayoría de los incendios que han sido atendidos por los elementos son provocados de forma intencional por gente inconsciente.