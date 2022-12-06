Buena respuesta a estímulos estatales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Los contribuyentes de la región norte aprovecharon los diversos estímulos que otorgó el Gobierno del Estado por motivos del buen fin que culminó el pasado 24 de noviembre.

El administrador de Recaudación de Rentas, Miguel García Figueroa, señaló que entre los estímulos que fueron más solicitados, es el de las licencias de conducir, además alrededor de 400 actas de nacimiento, entre otros servicios.

Señaló que en el pago de los derechos vehiculares hasta el momento no les han brindando las cifras correctas de cuantos fueron los contribuyentes que realizaron su pago, pero no se descarta que haya sido un buen porcentaje de ciudadanos.

“Los estímulos que fueron ofertados para los contribuyentes de la zona norte en este buen fin, fueron muy bien recibidos, la gente se acercó, teniendo más de 144 pagos de impuestos sobre nómina, en registro civil se tuvo más de 400 expedición de diferentes tipos, y mas de 3 mil licencias pagadas” indicó.

Señaló que es importante que las personas estén al pendiente, del inició del pre pago para el 2023, indicó que el pagar de forma anticipada siempre trae buenos beneficios para los contribuyentes cumplidos.

“importante que se pongan al corriente, para evitar la generación de recargos e iniciar el año sin ningún adeudo atrasado”.





