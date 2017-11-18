Busca autoridad esclarecer asaltos recientes

Los datos de prueba y la información recabada, son fundamentales para buscar esclarecer los asaltos recientes que se han cometido.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, refirió que se efectúan investigaciones sobre los asaltos suscitados en negocios.

Los datos que se logren obtener son idóneos para avanzar en las labores de investigación en el tema de los asaltos.

El más reciente se cometió en la farmacia Benavides ubicada sobre el libramiento Mendoza Berrueto, donde tres sujetos amenazaron a una empleada.

Dos de los responsables portaban armas de fuego, mientras que el tercero un cuchillo, en cuestión de segundos se apoderaron de la cantidad de 15 mil pesos.

Es indispensable localizar cámaras de vigilancia, ya que es la manera de obtener información para poder elaborar retratos hablados de los responsables y así lograr identificarlos.

Así mismo interviene en estos casos la unidad de atención a víctimas, ya que cuando el hecho es violento y hay alguna arma de por medio, se registran secuelas en las personas que sufrieron los asaltos, por ello se les brinda el apoyo correspondiente.