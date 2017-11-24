Busca policía a ebrio conductor de pick up volcada

La policía ya busca al conductor de la pick up que volcó sobre transitado crucero la noche del miércoles, al parecer andaba en estado de ebriedad.

La Policía Preventiva Municipal se hizo cargo de este accidente vial suscitado sobre Bordo Sur cruce con bulevar Centenario a la altura de la colonia Buenos Aires.

Se trata de una Dodge Ram color blanca, la cual quedó volcada sobre un costado fuera del camino, en el lugar no se encontraba nadie.

El conductor al parecer se encontraba en estado de ebriedad, ya que dentro de la unidad había varias latas de cerveza.

Se realizó una búsqueda en los alrededores no siendo posible localizar a la persona que tripulaba el mueble.

El caso se turnaría ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para que efectuaran las investigaciones correspondientes.

La causa de la volcadura fue debido a la falta de precaución por parte del conductor quien se encontraba en estado inconveniente, perdió el control y volcó.

Los oficiales refirieron que dentro de la unidad localizaron un documento a nombre de Ramón Castillo Jr. por lo que se efectuarán las indagaciones por parte del Ministerio Público.