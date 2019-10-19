Busca Policía a ladrón de Nava

Carlos Andrés “N” alias “El Coyoyo” de 17 años, es buscado por elementos policiacos debido a una serie de robos cometidos a casa habitación en el municipio de Nava, también es responsable de un delito de lesiones provocadas con arma blanca.

La Policía Preventiva Municipal de Nava, logró la identificación de un responsable de haber cometido un robo en el interior de una vivienda.

Los elementos lograron la recuperación de joyería diversa y una pantalla producto de dos robos cometidos sobre la calle Molino en la colonia Camino Real.

Dichos objetos estaban en el interior de la casa del presunto responsable, por lo que se lograron recuperar.

Cabe mencionar que los propietarios pudieron identificar sus pertenencias, así mismo ya habían formalizado las denuncias correspondientes, por lo que pudieron recuperar dichos objetos los cuales fueron entregados por policías municipales.

Así mismo el presunto responsable Carlos Andrés “N”, alias “El Coyoyo” de 17 años, días atrás lesionó a una persona con arma blanca al ser sorprendido robando en el interior de una casa.

Las investigaciones se están realizando por parte del Ministerio Público en el municipio de Allende, a fin de localizar y detener al menor ladrón.

Además, se podría solicitar una orden de aprehensión a un juez penal para que se arreste al joven y que enfrente un proceso penal, debido a que cuenta con antecedentes delictivos, la mayoría delitos de robo a interior de domicilios.

Por los antecedentes que tiene se estaría solicitando una orden de aprehensión para lograr su detención.