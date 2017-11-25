Busca policía a presunto violador

Ya es buscado por la policía el individuo que intentó violar a una joven en el sector Villarreal, la denuncia ya fue formalizada.

La mañana del jueves la dama de 19 años, iba llegando a su domicilio ubicado sobre la calle Rey Jorge.

Cuando pretendía abrir la puerta, un hombre la sujetó por la fuerza, los hechos se suscitaron delante de una pequeña de apenas 3 años, hija de la joven.

Tras el forcejeo, la mujer logró lesionar en el rostro al responsable, refirió que portaba una especie de capucha color camuflaje.

Después de herirlo en un ojo lo golpeó con su mochila para luego lanzarle piedras, eso permitió que el responsable escapara sin lograr su objetivo.

Esa misma mañana, la afectada presentó la denuncia y recibió apoyo psicológico en el área de Atención a Víctimas.

La carpeta de investigación se está integrando por parte del Ministerio Público en base a la denuncia presentada.

Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal están abocados en la búsqueda del responsable, así mismo se tiene información de un caso de violación suscitado en la misma colonia algunos meses atrás.