Buscan a responsable de asalto e indagan atraco no reportado

El pasado fin de semana se cometió un asalto en una gasera, el responsable es buscado por la policía, así mismo se investiga otro asalto que no fue reportado.

El sábado por la tarde un solitario ladrón cometió un robo con violencia en la negociación Gas Económico ubicada sobre el bulevar López Portillo.

Amenazó a un empleado con arma de fuego para después despojarlo de la cantidad de 5 mil pesos.

El asaltante se dio a la fuga con rumbo desconocido, se indicó que huyó hacia el sector Colinas y después hacia Villa de Fuente.

Actualmente se integra una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público en base a la denuncia formalizada.

Se revisarán videos de cámaras urbanas y de cámaras privadas en negocios o domicilios ubicados en los alrededores.

Por su parte se tiene conocimiento de otro robo con violencia cometido en el estacionamiento de un negocio de celulares ubicado en el sector Burócratas mismo que no fue reportado a la Agencia de Investigación Criminal.

De acuerdo a información recabada una persona del sexo masculino amenazó a un cliente de la negociación despojándolo de 5 mil 500 pesos.