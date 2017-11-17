Buscan a responsables de asalto cometido a farmacia

La Policía efectúa la búsqueda de los responsables de cometer un asalto o robo con violencia en una farmacia de la localidad.

La noche del miércoles se registró una movilización al reportarse un asalto a la farmacia de la cadena Benavides.

Dicho negocio se ubica sobre el libramiento Mendoza Berrueto frente al sector ISSSTE, el reporte se recibió al C4 registrándose una movilización.

Son tres los responsables los cuales ingresaron a la farmacia, amenazaron a una empleada, dos de los asaltantes portaban armas de fuego, mientras que el tercero un cuchillo.

Robaron la cantidad de 15 mil pesos producto de las ventas para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

De forma extraoficial se dio a conocer que los responsables llevaban los rostros cubiertos con capuchas, aunque dicha información no fue confirmada por parte de la autoridad.

Ya se integra una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, se tomarán testimonios de los trabajadores que se encontraban al momento de los hechos.

Así mismo se revisarán cámaras de vigilancia en la misma farmacia y en negocios aledaños a fin de poder identificar a los responsables.